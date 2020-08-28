Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов
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Президент Татарстана попросил у президента России поддержки в объективном и справедливом распределении финансовой помощи между регионами. Просьба Рустама Минниханова прозвучала 28 августа в ходе онлайн-переговоров с Владимиром Путиным.В источнике
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Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»
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