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TatCenter
TatCenter

Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

Президент Татарстана попросил у президента России поддержки в объективном и справедливом распределении финансовой помощи между регионами. Просьба Рустама Минниханова прозвучала 28 августа в ходе онлайн-переговоров с Владимиром Путиным.В источнике
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RT на русском

Минниханов попросил оказать Татарстану дополнительную финпомощь

RT на русскомвчера в 11:42
TatCenter

Минниханов попросил у Путина справедливой поддержки регионов

TatCenterвчера в 11:32
Известия

Путин обсудит с главой Татарстана выделение республике финансовой помощи

Известиявчера в 11:29
РИА Новости

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

РИА Новостивчера в 10:30
ТАСС

Путин согласился дополнительно обсудить вопросы распределения финансовой помощи Татарстану

ТАССвчера в 10:18
REGNUM

Путин – Минниханову: Татария не обижена финансовой поддержкой

REGNUMвчера в 10:16
Реальное время

Минниханов — Путину: «Обращаюсь к вам за поддержкой в справедливом распределении финансовой помощи»

Реальное времявчера в 10:15

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

Коронавирусом в Амурской области заболели 25 человек

28 августа в Приамурье подтверждено 25 новых случаев COVID-19: больше всего в Благовещенске - 11, по три - в Свободном и Тамбовском районе, по два - в Архаринском и Благовещенском районах, по одному - в Белогорском, Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.
Телепортвчера в 03:57
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости днявчера в 01:58
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2427 августа в 05:50
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Диетолог рассказала о влиянии арбуза и дыни на похудение

Чтобы арбузы и дыни приносили пользу, а не вред, диетолог советует использовать их как альтернативу пирожным и конфетам во время основного приема пищи, причем съедать не больше 200-300 г в сутки.
Вестник Кавказавчера в 08:33
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ruвчера в 10:25
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ФАС обязала Apple устранить нарушения в App Store

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала Apple устранить нарушения в App Store Речь идёт об отказах сторонним разработчикам в размещении приложений в магазине приложений App Store и урезании функционала некоторых приложений.
UfacityNews.ruвчера в 16:57
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