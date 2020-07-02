Общество
TatCenterМинниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года
Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%. Супруга главы республики задекларировала 480,8 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2018-м, когда доход Гульсины Миннихановой составил 154,9 млн рублей.
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с чего всё началось
Согласно декларации (.pdf), в пользовании у господина Минниханова есть жилой дом площадью 263 кв. м и земля площадью 415 кв. м. При этом собственной недвижимости и транспортных средств за ним не числится.Коммерсантъ13:13
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Первый замглавы Аппарата Президента Татарстана за год заработал в 39 раз больше своего шефа
Московский Комсомолец09:03
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РИА Новости 12:26
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
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«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
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Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
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Экс-главу Клинского района записали в преступное сообщество
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Коммерсантъ 08:30
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Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
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Коммерсантъ 12:26
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Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
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Российская газета 11:35
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Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
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Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Американский актер и звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито рассказал о своем участие в создании масштабной видеоигры.
Экономика сегодня 13:23
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Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
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