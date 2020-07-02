с чего всё началось

Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%. Супруга главы республики задекларировала 480,8 млн рублей. Это в три раза больше, чем в 2018-м, когда доход Гульсины Миннихановой составил 154,9 млн рублей.

Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 2

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 12

Происшествия В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона. 58

Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 14

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 420

Происшествия Экс-главу Клинского района записали в преступное сообщество Общая стоимость отсуженного составила около 10 млрд руб. "В настоящее время проверяется законность приобретения других объектов, ранее принадлежавших Клинскому муниципальному району, по результатам чего будет дана соответствующая юридическая оценка действиям указанных лиц", — добавили в подмосковном ГСУ СКР. 5

Финансы Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.

Шоу-бизнес Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России. 5

Экономика Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

Политика Албания временно отменила визы для граждан России Республика Албания уже не в первый раз временно вводит безвизовый режим для россиян в рамках туристического периода. 1