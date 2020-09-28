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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку.В источнике
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РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
Sputnik Армения

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

Sputnik Армениявчера в 08:30
РИА Новости

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:08
REGNUM

В Армении опубликовано видео азербайджанской танковой атаки в Карабахе

REGNUMвчера в 10:33
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.рувчера в 06:50

Лечение бессонницы помогает справится с депрессией

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что программа целевой когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) бессонницы не только помогает избавиться от бессонницы, но и положительно влияет на симптомы депрессии, беспокойства и стресса.
MedikForum.ruвчера в 01:05
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ruвчера в 04:50
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Хоккеист «Автомобилиста» убедил судью не удалять соперника

По информации источника, Голышев в одном из моментов наступил на шайбу, однако судьи сочли это за нарушение со стороны игрока "Сибири" Виталия Меньшикова и приняли решение удалить его на две минуты.
RuNews24.ruвчера в 13:17

В Амурской области число заболевших COVID-2019 за неделю выросло на 5%

В Амурской области число выявленных заболевших с 18 по 24 сентября выросло на 5%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Приамурье, Сахалин и Приморье занимают четвертое место среди дальневосточных регионов.
Телепорт25 сентября в 20:16