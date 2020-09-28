Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков
Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку.В источнике
Подробнее о событии
Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана
Национальная служба новостейвчера в 09:25
Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео
Sputnik Армениявчера в 08:30