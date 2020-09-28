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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку.В источнике
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РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
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Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
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Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

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В Армении опубликовано видео азербайджанской танковой атаки в Карабахе

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Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

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Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАН27 сентября в 00:16
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Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца октября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАССвчера в 08:54
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Двух похитителей банковской карты в автобусе разыскивают в Иркутске

В Иркутске полицейские устанавливают личности двух парней, расплатившихся чужой картой за покупку игровых устройств, сообщает 29 сентября 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск)21:38