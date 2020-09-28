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МонаВиста
МонаВиста

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Отмечается, что после танковой атаки противника бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения. В результате боевого столкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана.В источнике
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РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
РИА Новости

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:08
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11
REGNUM

В Армении опубликовано видео азербайджанской танковой атаки в Карабахе

REGNUMвчера в 10:33
Sputnik Армения

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

Sputnik Армениявчера в 08:30
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.рувчера в 06:50

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новостивчера в 18:57

Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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