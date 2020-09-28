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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку.В источнике
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РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБК10:51
Газета.Ru

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Газета.Ru10:29
РИА Новости

Армянские военные опубликовали видео танкового боя в Карабахе

РИА Новости10:08
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАСС09:11
РЕН ТВ

Танковый бой в Нагорном Карабахе показали на видео

РЕН ТВ09:10
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостей09:25
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.ру06:50

Варданян назвал единственный путь решения конфликта Еревана и Баку

Создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян считает, что решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только путем мирных переговоров.
РБК11:04

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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СК начал проверки из-за пожаров в Воронежской области

Воронеж, 28 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
REGNUM07:49

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Хазин предупредил о том, что финансисты обнулят сбережения граждан

Хазин отмечает, что при снижении курса рубля накопления россиян в национальной валюте начинают терять свою покупательскую способность, а при девальвации они могут в буквальном смысле обнулиться.
Shraibikus News09:31
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FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31