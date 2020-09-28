Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков
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Азербайджанская армия потеряла 10 танков в ходе боев на юго-восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, Азербайджан предпринял танковую атаку.В источнике
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