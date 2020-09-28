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МонаВиста
МонаВиста

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Отмечается, что после танковой атаки противника бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения. В результате боевого столкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана.В источнике
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РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
РИА Новости

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:08
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
REGNUM

В Армении опубликовано видео азербайджанской танковой атаки в Карабахе

REGNUMвчера в 10:33
Sputnik Армения

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

Sputnik Армениявчера в 08:30
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.рувчера в 06:50

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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