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МонаВиста
МонаВиста

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Отмечается, что после танковой атаки противника бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения. В результате боевого столкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана.В источнике
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РИА Новости

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:08
РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11
Известия

Военные Карабаха сообщили об уничтожении десяти танков Азербайджана

Известиявчера в 12:05
Sputnik Армения

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

Sputnik Армениявчера в 08:30
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.рувчера в 06:50

О завершении съемок продолжения «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Изначально Кэмерон планировал выпустить сиквел «Аватара» еще в 2014 году, но дата релиза неоднократно менялась: из-за сложности создания сценария сразу к нескольким продолжениям, совпадения даты выхода с премьерой «Звездных войн», а затем по причине пандемии коронавируса.
ToDay News Ufaвчера в 04:40
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Юристы финдиректора Huawei настаивают на злоупотреблениях со стороны США при ее задержании

По его данным, юристы настаивают, что американская сторона могла "неверно информировать" канадские правоохранительные органы о некоторых фактах, которые в итоге привели к задержанию финдиректора китайской компании в аэропорту Ванкувера с нарушениями закона об экстрадиции.
ТАСС18:01

Турецкий депутат призвал распустить Минскую группу ОБСЕ по Карабаху

Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
РИА Новостивчера в 14:55

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT news27 сентября в 11:47
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Высокий суд Лондона арестовал активы банкира Анатолия Мотылева

Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Интерфаксвчера в 05:47
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