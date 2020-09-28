Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков
Отмечается, что после танковой атаки противника бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения. В результате боевого столкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана.В источнике
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