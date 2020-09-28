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МонаВиста
МонаВиста

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

Отмечается, что после танковой атаки противника бои начались на юго-восточном направлении линии соприкосновения. В результате боевого столкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана.В источнике
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Известия

Военные Карабаха сообщили об уничтожении десяти танков Азербайджана

Известиявчера в 12:05
РБК

В Минобороны Нагорного Карабаха заявили об отраженной атаке

РБКвчера в 10:51
Sputnik Армения

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе, но был отброшен – видео

Sputnik Армениявчера в 08:30
ТАСС

Минобороны Армении сообщило о подбитых азербайджанских танках в районе Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 09:11
РИА Новости

Армянские военные опубликовали кадры танкового боя в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:08
Национальная служба новостей

Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана

Национальная служба новостейвчера в 09:25
Взгляд.ру

Эксперт оценил уровень информационной войны между Арменией и Азербайджаном

Взгляд.рувчера в 06:50

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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