Минобороны Армении опубликовало кадры ударов по солдатам Азербайджана
Смотрите также
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок
Умер российский актер Никита Логинов
Задержаны подозреваемые в убийстве тигра Павлика в Амурской области
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным
Медведев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
Асмус подверглась критике за роль порноактрисы в новом фильме
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Минобороны Армении: Армия Азербайджана пошла в наступление в Карабахе
Минобороны Азербайджана показало уничтожение военной техники Армении
Военные Азербайджана показали видео уничтожения двух армянских танков
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Министерство обороны Армении опубликовало кадры ракетных и артиллерийских ударов по Вооруженным силам Азербайджана. На видео, помимо уничтожения военной техники, попал момент удара по группе азербайджанских солдат, стоящих на открытой местности.В источнике
Подробнее о событии