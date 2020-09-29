В Воронеже мужчина избил ногами ребёнка: СК начал проверку

29 сентября в соцсетях и в СМИ была опубликована видеозапись, снятая в подъезде одного из воронежских домов, на которой видно, как взрослый мужчина наносит ногами удары ребёнку.