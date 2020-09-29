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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Минобороны Армении опубликовало кадры ударов по солдатам Азербайджана

Министерство обороны Армении опубликовало кадры ракетных и артиллерийских ударов по Вооруженным силам Азербайджана. На видео, помимо уничтожения военной техники, попал момент удара по группе азербайджанских солдат, стоящих на открытой местности.В источнике
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РИА Новости

Армения опубликовала кадры удара по азербайджанским позициям

РИА Новости19:16
Телеканал 360°

Опубликованы кадры удара Армении по азербайджанским солдатам. 18+

Телеканал 360°21:36
Взгляд.ру

Минобороны Армении опубликовало кадры ударов по солдатам Азербайджана

Взгляд.ру20:30
Московский Комсомолец

Минобороны Армении показало кадры ударов по азербайджанским военным

Московский Комсомолец19:30
Lenta.ru

Армения показала удары по позициям армии Азербайджана

Lenta.ru22:25
Discover24

Минобороны Азербайджана показало кадры удара по артиллерии Армении

Discover24вчера в 11:42
Российский Диалог

Азербайджан выложил кадры моментов ударов по военной технике Армении

Российский Диалогвчера в 07:06

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5

Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров.
Известия04:56
5

Прокурор ходатайствовал о смягчении обвинения Шамсутдинову

Представитель прокуратуры во время заседания по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения, сообщил во вторник, 29 сентября, адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Известия04:47