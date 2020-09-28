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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
 в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Дождьвчера в 13:44
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Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

РИА Новостивчера в 13:51
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РБКвчера в 16:20
Lenta.ru

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

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В Ереване заявляют об ожесточенных боях на северном и южном направлениях Карабаха

ТАССвчера в 13:23
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ВС Азербайджана начали новую крупномасштабную атаку в Карабахе – МО Армении

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Губернатор отдал поручения по ремонту Некрасовского путепровода

«В случае, если ситуация с нехваткой людей и техники не будет исправлена в ближайшие дни, руководство минтранса и администрации Владивостока будет наказано, подрядчик, в случае срыва сроков ремонта, - признан недобросовестным»,– отметил Олег Кожемяко.
АиФ Владивосток20:28

Лесопромышленники обратились к Меняйло из-за массовых сокращений на «Алтайлесе»

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Хоккеист «Автомобилиста» убедил судью не удалять соперника

По информации источника, Голышев в одном из моментов наступил на шайбу, однако судьи сочли это за нарушение со стороны игрока "Сибири" Виталия Меньшикова и приняли решение удалить его на две минуты.
RuNews24.ruвчера в 13:17

«Нет совести»: Белоруссия отказалась от участия в «Евровидении-2021»

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Газета Кемеровавчера в 16:22
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

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Ведомостивчера в 08:36
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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