«Нет совести»: Белоруссия отказалась от участия в «Евровидении-2021»

Группа VAL уже и вправду не поедет на «Евровидение 2021» и произойдёт это не потому, что на БТ что-то «сломалось» или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть, — сообщает Белтелерадикомпания.