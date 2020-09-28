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Известия

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
 в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Дождьвчера в 13:44
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РБК

В Армении заявили о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

РБКвчера в 16:20
Коммерсантъ

Армения заявила о новом наступлении Азербайджана

Коммерсантъвчера в 14:46
ТАСС

В Ереване заявляют об ожесточенных боях на северном и южном направлениях Карабаха

ТАССвчера в 13:23
РИА Новости

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

РИА Новостивчера в 13:51
Lenta.ru

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Lenta.ruвчера в 13:35
Газета.Ru

Армения сообщила о пресечении наступления Азербайджана в Карабахе

Газета.Ruвчера в 15:08
Sputnik Армения

ВС Азербайджана начали новую крупномасштабную атаку в Карабахе – МО Армении

Sputnik Армениявчера в 13:03

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 09:35
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Гаражную амнистию объявляют в России

Главный единоросс страны пообещал дать поручение фракции «Единая Россия» в Государственной думе принять закон о гаражной амнистии как можно быстрее, по возможности - до конца текущего года, потому что это касается огромного количества граждан нашей страны.
Deita.ru25 сентября в 19:50

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26