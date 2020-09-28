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Известия
Известия

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
 в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Дождь13:44
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Армения заявила о новом наступлении Азербайджана

Коммерсантъ14:46
РИА Новости

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

РИА Новости13:51
Infox.ru

Объединение или погибель: Армения вынуждена просить помощи у России

Infox.ru02:13
ТАСС

В Ереване заявляют об ожесточенных боях на северном и южном направлениях Карабаха

ТАСС13:23
Газета.Ru

Армения сообщила о пресечении наступления Азербайджана в Карабахе

Газета.Ru15:08
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ВС Азербайджана начали новую крупномасштабную атаку в Карабахе – МО Армении

Sputnik Армения13:03
Эхо Москвы

Минобороны Армении объявило о масштабном наступлении азербайджанских сил на юге и северо-востоке Нагорного Карабаха

Эхо Москвы13:32

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
RT на русском14:51
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
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