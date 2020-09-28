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Известия

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
 в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Дождь13:44
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Минобороны Армении объявило о масштабном наступлении азербайджанских сил на юге и северо-востоке Нагорного Карабаха

Эхо Москвы13:32
Газета.Ru

Армения сообщает о крупномасштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Газета.Ru13:42
Lenta.ru

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Lenta.ru13:35
РИА Новости

Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Карабахе

РИА Новости13:51
Известия

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Известия13:30
ТАСС

В Ереване заявляют об ожесточенных боях на северном и южном направлениях Карабаха

ТАСС13:23
РЕН ТВ

Армения сообщает о широкомасштабном наступлении Азербайджана в НКР

РЕН ТВ13:17

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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Германия получила третий запрос России по ситуации с Навальным

Власти Германии получили третий запрос России о правовой помощи в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого министерства юстиции, распространенное агентством DPA.
Газета.Ru13:12
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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