Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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