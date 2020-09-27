Войска Армении сбили два вертолета и три беспилотника, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. По ее словам, Азербайджан нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).

Никол Пашинян армянский политик Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.