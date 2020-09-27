Минобороны Армении сообщило о сбитых азербайджанских вертолетах
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Минобороны Армении сообщило о сбитых азербайджанских вертолетах
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Войска Армении сбили два вертолета и три беспилотника, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. По ее словам, Азербайджан нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).В источнике
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
С чего всё началось
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook
, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией".
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