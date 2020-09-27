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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минобороны Армении сообщило о сбитых азербайджанских вертолетах

Войска Армении сбили два вертолета и три беспилотника, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. По ее словам, Азербайджан нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
С чего всё началось
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Facebook
, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией".
Москва 2401:00
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Коммерсантъ

Минобороны Армении сообщило о сбитых азербайджанских вертолетах

Коммерсантъ00:50
ТАСС

В Армении заявили, что ВС Азербайджана начали наступление в Карабахе

ТАСС00:49
РБК

Минобороны Армении сообщило о двух сбитых азербайджанских вертолетах

РБК01:21
URA.Ru

Минобороны Азербайджана раскрыло подробности обстрелов в Карабахе

URA.Ru01:19
Интерфакс

ВС Азербайджана уничтожили 12 РЗК «Оса» Армении

Интерфакс01:27
Sputnik Армения

Бои в Карабахе: армянские ВС подбили три азербайджанских танка

Sputnik Армения01:23
РИА Новости

Азербайджан проводит «контрнаступательную» операцию в Карабахе

РИА Новости01:26

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Ruposters.ru25 сентября в 10:24
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РБК01:25

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Вести.Ruвчера в 03:48
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