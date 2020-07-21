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КоммерсантъМинобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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Это выдумки: в Минобороны Азербайджана опровергли заявления противника об атаке
Sputnik Азербайджан17:01
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Экономика
Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание.
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Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
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Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
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Спортивное подразделение Ford Performance вместе с тюнинг-ателье RTR Vehicles представили гоночную версию электрокроссовера Mustang Mach-E 1400.
Тарантас Ньюс 10:38
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Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
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Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
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Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
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В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
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В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
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«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
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Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
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«Милан» продлил контракт с Пиоли
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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Опубликованы первые кадры фильма «Годзилла против Конга»
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«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
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Три варианта памятника Александру Невскому представили нижегородцам
Три варианта памятника князю Александру Невскому выбраны архитектурным советом для голосования по выбору одного из вариантов для установки на территории Нижнего Новгорода.
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В трех штатах США введен карантин для приезжих из большей части страны
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