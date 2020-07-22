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КоммерсантъКоммерсантъМинобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

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Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

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Газета.Ru 14:12
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Политика

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Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

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