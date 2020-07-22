Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Космос Curiosity обнаружил камень с цветными вкраплениям на Марсе Возможность существования древней жизни на Марсе была предметом интенсивного изучения, и марсоходы работали над исследованием этого вопроса в течение десятилетий.

Политика Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по «Северному потоку - 2» Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу.

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,9K

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 3

Здоровье Минздрав Казахстана запросил $100 млн для борьбы с коронавирусом Нур-Султан, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана нуждается в дополнительных 42 млрд тенге ($101 млн) из бюджета для эффективной борьбы с коронавирусом. 4

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 120

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 637