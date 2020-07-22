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КоммерсантъМинобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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Это выдумки: в Минобороны Азербайджана опровергли заявления противника об атаке
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