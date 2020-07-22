с чего всё началось

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Политика Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России Москва, 22 июля 2020, 11:39 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддерживает законопроект о проведении в России «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 102

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. 84

Экономика Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью. 2

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,5K

Общество Ряд регионов России ожидает аномальное тепло Жара продержится до конца недели. Жителям центра европейской территории пока только приходится надеяться на возвращение тепла. 2

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 6

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Общество Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Политика ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.

Футбол Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом» Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин не попал в заявку клуба французской Лиги 1 «Монако» на контрольный матч с бельгийским «Стандардом».

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 61

Общество Россияне начали копить на вторую волну коронавируса Почти половина (47 процентов) жителей крупнейших городов России ожидают наступления второй волны пандемии коронавируса до конца этого года.