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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — сказал Ованнисян. Факты, которыми располагает Армения, не вызывают никаких сомнений, отметил представитель министерства.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Коммерсантъвчера в 15:24
Фонтанка.Ру

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

Фонтанка.Рувчера в 14:39
Sputnik Армения

Вмешательство Турции налицо, вопрос о боевиках из Сирии уточняется – Минобороны Армении

Sputnik Армениявчера в 13:34
РБК

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

РБКвчера в 14:08
Lenta.ru

Турецких наемников заподозрили в помощи Азербайджану

Lenta.ruвчера в 14:04
Газета.Ru

Армения заявляет о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Газета.Ruвчера в 13:40
Говорит Москва

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Говорит Москвавчера в 14:32

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