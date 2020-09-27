Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах
"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — сказал Ованнисян. Факты, которыми располагает Армения, не вызывают никаких сомнений, отметил представитель министерства.В источнике
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Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе
Коммерсантъвчера в 15:24
Вмешательство Турции налицо, вопрос о боевиках из Сирии уточняется – Минобороны Армении
Sputnik Армениявчера в 13:34