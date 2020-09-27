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Политическая Экспертиза

Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — сказал Ованнисян. Факты, которыми располагает Армения, не вызывают никаких сомнений, отметил представитель министерства.В источнике
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РБК

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

РБКвчера в 14:08
Фонтанка.Ру

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

Фонтанка.Рувчера в 14:39
Говорит Москва

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Говорит Москвавчера в 14:32
Коммерсантъ

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Коммерсантъвчера в 15:24
Lenta.ru

Турецких наемников заподозрили в помощи Азербайджану

Lenta.ruвчера в 14:04
Газета.Ru

Армения заявляет о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Газета.Ruвчера в 13:40
Sputnik Армения

Вмешательство Турции налицо, вопрос о боевиках из Сирии уточняется – Минобороны Армении

Sputnik Армениявчера в 13:34

Восстановление спроса на нефть резко замедлилось — PVM

Резервуары с нефтью Стратег PVM Стивен Бреннок отметил, что данному факту способствовали "рост заболеваемости (COVID-19), возобновление карантинов, замедление экономического восстановления и зашедшие в тупик переговоры в США по стимулированию экономики".
Восстановление спроса на нефть резко замедлилось — PVM
REGNUM25 сентября в 16:23

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

По данным Минобороны Армении, в ходе обстрела в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии и населенных пунктов.
BFM.ruвчера в 01:19
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUMвчера в 01:42

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфаксвчера в 16:21
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Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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Трамп выдвинул кандидата на должность члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп объяснил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, известную консервативными взглядами.
Lenta.ruвчера в 18:18
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В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
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NASA рассчитывает использовать Луну для поиска внеземной жизни

На прошедших в Конгрессе США слушаниях глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает необходимым условием для изучения Вселенной освоение человеком Луны и размещение на ней обсерваторий.
Популярная механика25 сентября в 04:34
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Путин призвал США договориться по вопросам кибербезопасности

Владимир Путин обратился к администрации Трампа с призывом возобновить контакты в области кибербезопасности и разработать двухсторонний межправительственный договор о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по образу и подобию договоров о предотвращении инцидентов на море и в воздухе.
Политика Сегодня25 сентября в 06:53
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