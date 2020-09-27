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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — сказал Ованнисян. Факты, которыми располагает Армения, не вызывают никаких сомнений, отметил представитель министерства.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Коммерсантъвчера в 15:24
Газета.Ru

Армения заявляет о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Газета.Ruвчера в 13:40
Говорит Москва

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в карабахский конфликт

Говорит Москвавчера в 14:32
РБК

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

РБКвчера в 14:08
Lenta.ru

Турецких наемников заподозрили в помощи Азербайджану

Lenta.ruвчера в 14:04
Фонтанка.Ру

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

Фонтанка.Рувчера в 14:39
Sputnik Армения

Вмешательство Турции налицо, вопрос о боевиках из Сирии уточняется – Минобороны Армении

Sputnik Армениявчера в 13:34

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства
Коммерсантъ21:34
10

Искусственный интеллект научили определять уровень одиночества по речи

Ученые уверены, что искусственный интеллект может давать более точный прогноз, чем консультация психолога, так как он будет непредвзято относиться к любому человеку и сможет беспристрастно оценить его состояние.
Искусственный интеллект научили определять уровень одиночества по речи
Live24вчера в 07:11
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75% обломков, вращающихся вокруг Земли, не связаны с известными объектами

Интересный опрос, проведенный исследователями из Уорикского университета, показал, что 75% космического мусора, вращающегося вокруг нашей планеты, не могут быть связаны с известными объектами, присутствующими в общедоступных каталогах искусственных спутников.
V-kosmose.com26 сентября в 13:58
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В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05
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Российское гиперзвуковое оружие назвали обесценивающим систему ПРО США

В эфире телеканала «Россия-1» зампред Правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой боевой блок перспективного комплекса «Авангард» полностью обесценивает американские усилия по созданию систем ПРО.
Военное дело26 сентября в 08:51
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Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали индивидуальный слуховой аппарат, общая стоимость компонентов которого не превышает одного доллара (не более ста рублей).
Популярная механикавчера в 07:36
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ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Team Secret выиграла OGA Dota PIT Season 3

Завершился OGA Dota PIT Season 3, по итогам гранд-финального матча победу на турнире одержал коллектив Клемента Иванова - Puppey.В гранд-финале европейская команда встречалась против VP.Prodigy, где уверенно на трех картах одержала победу со счетом 3:0.Команда Клемента заработала 70,8 тысяч долларов за победу.
Vprognoze.ru26 сентября в 16:21
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