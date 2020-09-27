Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Показатели в сегменте С и D составляют 31,8 и 31,6%, тогда как машины В-класса и среднеразмерные кроссоверы потеряют в цене 27,9 и 21,3%. Говоря о конкретных моделях авто, которые быстрее всего теряют в цене, то в списке числятся кроссоверы Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq и KIA Sorento.