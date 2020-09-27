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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

"Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения", — сказал Ованнисян. Факты, которыми располагает Армения, не вызывают никаких сомнений, отметил представитель министерства.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Коммерсантъвчера в 15:24
Sputnik Армения

Вмешательство Турции налицо, вопрос о боевиках из Сирии уточняется – Минобороны Армении

Sputnik Армениявчера в 13:34
РБК

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

РБКвчера в 14:08
РИА Новости

Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

РИА Новостивчера в 14:00
Lenta.ru

Армения уличила Азербайджан в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха

Lenta.ruвчера в 14:41
Газета.Ru

Армения заявляет о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Газета.Ruвчера в 13:40
Фонтанка.Ру

Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

Фонтанка.Рувчера в 14:39

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Показатели в сегменте С и D составляют 31,8 и 31,6%, тогда как машины В-класса и среднеразмерные кроссоверы потеряют в цене 27,9 и 21,3%. Говоря о конкретных моделях авто, которые быстрее всего теряют в цене, то в списке числятся кроссоверы Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq и KIA Sorento.
Avtovesti.comвчера в 10:54
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАНвчера в 00:16
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Предварительные характеристики графических чипов AMD Navi 21, Navi 22 и Navi 23

Redditor stblr собрал много данных для будущих чипов AMD серии RDNA 2, показав, что флагманский чип AMD Navi 21 будет иметь 80 вычислительных блоков и более высокие тактовые частоты, чем более старый RX 5700 XT на базе Navi 10.
Megaobzor.comвчера в 15:09
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUMвчера в 01:29
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Помпео заверил, что русские не повлияют на результат выборов в США

У России не получится оказать влияние на нынешние выборы президента США, которые пройдут в ноябре этого года, так как администрация нынешнего лидера страны обеспечит безопасность всего процесса, заверил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WISC-TV.
Газета.Ruвчера в 15:41
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05