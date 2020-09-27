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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Азербайджан сообщил о 550 убитых армянских военных в Нагорном Карабахе

В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.В источнике
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Кавказский узел

Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники

Кавказский узелвчера в 03:45
РБК

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана

РБКвчера в 14:01
Sputnik Армения

Азербайджан уже потерял около 200 человек убитыми, подтверждает Минобороны Армениив

Sputnik Армениявчера в 13:28
Газета.Ru

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял 200 военных в Карабахе

Газета.Ruвчера в 13:24
ФАН

Минобороны Армении отчиталось о несущественных потерях в Карабахе

ФАНвчера в 05:38
РИА Новости

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных из Азербайджана

РИА Новостивчера в 15:21
News.ru

Минобороны Азербайджана сообщило о потере боевого вертолёта

News.ruвчера в 03:08

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