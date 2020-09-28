Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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ВС Азербайджана начали новую крупномасштабную атаку в Карабахе – МО Армении
Sputnik Армениявчера в 13:03