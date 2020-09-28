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РИА Новости
РИА Новости

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В источнике
С чего всё началось
Азербайджанские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на севере и юге Нагорного Карабаха, написал
 в фейсбуке официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Дождьвчера в 13:44
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РИА Новости

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

РИА Новостивчера в 13:51
Коммерсантъ

Армения заявила о новом наступлении Азербайджана

Коммерсантъвчера в 14:46
Газета.Ru

Армения сообщила о пресечении наступления Азербайджана в Карабахе

Газета.Ruвчера в 15:08
РБК

В Армении заявили о масштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

РБКвчера в 16:20
Lenta.ru

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Lenta.ruвчера в 13:35
ТАСС

В Ереване заявляют об ожесточенных боях на северном и южном направлениях Карабаха

ТАССвчера в 13:23
Sputnik Армения

ВС Азербайджана начали новую крупномасштабную атаку в Карабахе – МО Армении

Sputnik Армениявчера в 13:03

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт
Коммерсантъвчера в 13:26
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Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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Даниэль Вавра всё же сыграл в ремейк Mafia — что-то ему даже понравилось

После анонса и показа ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра публично раскритиковал некоторые аспекты обновлённой версии игры, однако пройти мимо релиза новинки он всё же не смог.
Игромания.рувчера в 12:09

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
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