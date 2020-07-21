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КоммерсантъМинобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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"Сегодня в 22.30 (21.30 мск) подразделение специального назначения противника предприняло очередную атаку на опорный пункт "Бесстрашный" (в Тавушской области Армении - ред.). Подразделение армянских ВС отразило атаку противника, нанеся ему значительные потери", - написала Степанян в Facebook.РИА Новости16:19
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