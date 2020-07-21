с чего всё началось

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Политика Аваков назвал неуравновешенным захватившего автобус в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, является неуравновешенным.

Космос Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. 19

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 817

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. 130

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 10

Происшествия В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей. 8

Наука Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.

Здоровье Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.

Гаджеты Слух: GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti Если GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti, то она же должна быть примерно на 50% быстрее GeForce RTX 2080 в играх с разрешением 4К и на 40% быстрее в играх с разрешением 1440p. 1

Политика В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран. 294

Политика Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.

Культура Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000 Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.

Путешествия Оценено качество российских курортов Отдых на российских курортах для многодетных семей окажется мучением, считает Щипанова. 3

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1