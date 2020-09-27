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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.В источнике
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РИА Новости

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники

РИА Новости09:18
РБК

Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения техники Армении

РБК09:13
Sputnik Армения

Минобороны Армении опубликовало кадры горящей азербайджанской техники

Sputnik Армения04:20
Life.ru

Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением армянской техники

Life.ru08:30
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Lenta.ru08:25
РЕН ТВ

Армения перебрасывает системы залпового огня «Смерч» в зону боев

РЕН ТВ04:41
Вести.Ru

Горящая техника и подбитые боевые машины: новое видео от Минобороны Азербайджана

Вести.Ru11:31

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Дана Уайт, являющийся президентом организации под названием "Ultimate Fighting Championship", высказался относительно публикации личной переписки со стороны ирландского бойца Конора Макгрегора Данная переписка была между вышеупомянутыми людьми.
Честный рейтинг букмекеров08:00

Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

Константин Кучаев, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", рассказал о том, что испытывал после травмы крестообразных связок, полученной в поединке с тульским "Арсеналом" в 2018 году Подопечные Виктора Гончаренко одержали разгромную победу в том матче со счётом 6:0.
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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