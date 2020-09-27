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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.В источнике
С чего всё началось
Министерство обороны Армении на своем Youtube-канале опубликовало
 кадры обстрела и уничтожения боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Военное дело04:57
Подробнее о событии
РБК

Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения техники Армении

РБК09:13
РИА Новости

Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

РИА Новости05:04
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Lenta.ru08:25
Московский Комсомолец

Минобороны Азербайджана показало кадры обстрела позиций ПВО в Карабахе

Московский Комсомолец08:53
URA.Ru

Минобороны Азербайджана опубликовало видео ударов по Карабаху

URA.Ru09:06
Вести.Ru

Армянская сторона публикует новые кадры ударов по армии Азербайджана

Вести.Ru06:12
Sputnik Армения

Карабахская армия уничтожает азербайджанскую бронетехнику – новое видео

Sputnik Армения06:04

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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