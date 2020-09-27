Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении
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Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.В источнике
С чего всё началось
Министерство обороны Армении на своем Youtube-канале опубликовало
кадры обстрела и уничтожения боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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