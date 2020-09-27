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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.В источнике
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РЕН ТВ

Армения перебрасывает системы залпового огня «Смерч» в зону боев

РЕН ТВ04:41
РИА Новости

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники

РИА Новости09:18
РБК

Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения техники Армении

РБК09:13
Life.ru

Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением армянской техники

Life.ru08:30
Lenta.ru

Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении

Lenta.ru08:25
Вести.Ru

Азербайджан опубликовал видео ударов по армянским позициям

Вести.Ru10:00
Sputnik Армения

Минобороны Армении опубликовало кадры горящей азербайджанской техники

Sputnik Армения04:20

Украинский журналист назвал виновных в крушении самолета Ан-26

Чугуев, 27 сентября 2020, 12:40 — REGNUM Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад.
REGNUM05:40
15

Адесанья и Блахович одержали победы на UFC 253

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби подошел к концу турнир UFC 253, на котором Исраэль Адесанья уверенно защитил титул чемпиона среднего веса, а Ян Блахович стал новым обладателем пояса полутяжелого дивизиона.
Газета.Ru04:15
2

Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где сегодня утром стороны конфликта возобновили боевые действия, сообщается на сайте МИД России.
Ведомости06:32
22

489 бывших офицеров и дипломатов подписали письмо в поддержку Байдена

Почти полтысячи отставных высших чиновников структур национальной безопасности США - генералы, адмиралы, послы и т.д. - выступили авторами открытого письма, в котором призвали американцев проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Газета.Ru25 сентября в 14:26
22

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.
Вечерний курьер05:35
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