Минобороны Азербайджана показало уничтожение боевой техники Армении
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Ранее Минобороны Армении показало обстрел и уничтожение боевых танков Вооруженных сил Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджанская сторона отрицает факт уничтожения военной техники в результате действий Армении.В источнике
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