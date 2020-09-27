ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Целый ряд СМИ не оставили незамеченным опубликованный в Youtube ролик, где видна попытка американского истребителя F-15 Eagle повторить трюк его российского коллеги - Су-30СМ. Тогда, в конце 2017 года в небе над Сирией российский пилот «заглянул» в грузовой отсек тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76.