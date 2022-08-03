3 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы страны провели спецоперацию "Возмездие" и взяли под контроль ряд высот в ответ на огонь со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашениюо присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности»,заявили в Минобороны.
Тыловые службы Народной милиции Луганской Народной Республики гарантируют службу воинов двести шестого стрелкового полка Луганской народной республики на харьковском направлении, поведал РИА Новости военнослужащий республики с позывным "Старый".
До недавнего времени ученые считали, что арбуз начали есть в долине Нила около 4000 лет назад, но найденные в Ливии древние семена показали, что ягоду употребляли совершенно в другом месте и гораздо раньше – 6000 лет назад.