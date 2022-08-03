Будьте в Плюсе

Минобороны Азербайджана потребовало демилитаризации Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана потребовало демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха.
Известия
Также силы Армении пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (по договору от 10 ноября 2020 года возвращены в состав Азербайджана).
РБК
3 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы страны провели спецоперацию "Возмездие" и взяли под контроль ряд высот в ответ на огонь со стороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Газета.Ru
«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашениюо присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности»,заявили в Минобороны.
Военное дело

Подробнее о событии

Минобороны Азербайджана потребовало демилитаризации Нагорного Карабаха
Известиявчера в 14:29
В Минобороны Азербайджана потребовали разоружить армию Нагорного Карабаха
Военное деловчера в 12:53
Азербайджан потребовал «полной демилитаризации» Нагорного Карабаха
Московский Комсомолецвчера в 11:55
Азербайджан потребовал полной демилитаризации Нагорного Карабаха
Газета.Ruвчера в 12:38
Азербайджан потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха
РБКвчера в 12:27
Баку потребовал демилитаризации Нагорного Карабаха
Говорит Москвавчера в 12:44
Минобороны Азербайджана потребовало полностью разоружить армию Нагорного Карабаха
Lenta.ruвчера в 11:34

Интересное

«Страна» сообщила, что беженцы с Украины жалуются на тяжелые условия труда в Европе

Беженцы с Украины жалуются на тяжелые условия труда в Европе, об этом сообщает газета «Страна».
Lenta.ruвчера в 14:18

«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» одержал победу над «Жальгирисом» со счетом 5:0 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Спорт-Экспрессвчера в 13:52

Армия ДНР вышла к Авдеевке по минному полю: ВСУ не ожидали от нас такой наглости

Оказалось, они совершили марш-бросок по заминированному ВСУ полю. С 2014 года украинская армия строила настоящие укрепрайоны в Донбассе.
Pravda.Ruвчера в 00:53

Военные ЛНР поделились о работе служб тыла на харьковском направлении

Тыловые службы Народной милиции Луганской Народной Республики гарантируют службу воинов двести шестого стрелкового полка Луганской народной республики на харьковском направлении, поведал РИА Новости военнослужащий республики с позывным "Старый".
NVL17:54

Военные ВСУ расстреляли безоружных российских солдат ВС из РФ под Черниговом

Предположительно, съемка велась в районе Чернигова при выходе подразделений ВС РФ из-под Киева.
ИА SM-Newsвчера в 15:24

Читатели NYP из США раскритиковали Зеленского за призыв к Китаю не помогать России

Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай "оставаться нейтральным" и не помогать России.
РИА Новостивчера в 15:01

В Ливии шесть тысяч лет назад люди ели горькую мякоть арбуза

До недавнего времени ученые считали, что арбуз начали есть в долине Нила около 4000 лет назад, но найденные в Ливии древние семена показали, что ягоду употребляли совершенно в другом месте и гораздо раньше – 6000 лет назад.
МедиаПотоквчера в 02:33

Сенат итальянского парламента проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат итальянского парламента в среду проголосовал за ратификацию протоколов, предусматривающих присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.
РИА Новостивчера в 10:48

Украинский боксёр Невесёлый назвал россиян братским народом

Украинский боксёр Виталий Невесёлый призвал не допускать оскорбительные высказывания в адрес российских спортсменов.
RT на русском2 августа в 11:49

Создатели Dead by Daylight анонсировали постапокалиптическую Meet Your Maker

Создатели Dead by Daylight из Behaviour Interactive анонсировали новую постапокалиптическую игру под названием Meet Your Maker.
Игромания.рувчера в 13:50