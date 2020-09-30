Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана.
РИА Новости01:47
Подробнее о событии
РБК

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК С-300 Армении

РБК02:18
Известия

МО Азербайджана заявило о выведении из строя ЗРК С-300 ВС Армении в Карабахе

Известия01:12
РИА Новости

Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе

РИА Новости01:47
ТАСС

Азербайджанские военные заявили, что вывели из строя С-300 армянской стороны в Карабахе

ТАСС01:51
Московский Комсомолец

Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации армянского ЗРК С-300 в Карабахе

Московский Комсомолец01:06
Фонтанка.Ру

Азербайджан заявил, что уничтожил армянский ЗРК С-300 в Карабахе

Фонтанка.Ру01:05
РЕН ТВ

В Азербайджане заявили об уничтожении ЗРК С-300 ВС Армении

РЕН ТВ00:41

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
8

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Россия оказалась хуже Украины по качеству управления страной

По итогам 2019 года Россия получила минус 0,43 балла по показателю качества госрегулирования (при возможном разбросе баллов от минус 2,5 до плюс 2,5). Только 36,1 процента стран показали результат хуже (Всемирный банк не указывает конкретные места для каждого государства).
Lenta.ru05:47

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
2K

Трамп и Байден провели первые дебаты в США

В университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандитатов в президенты США — действующего лидера, республиканца Дональда Трампа, и демократа Джозефа Байдена.
BFM.ru00:15
29