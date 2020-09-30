Военные Азербайджана уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 Армении, а также несколько сотен единиц военной техники. Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.

С чего всё началось Азербайджан заявил об уничтожении армянского ЗРК С-300 в Карабахе На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны Азербайджана. РИА Новости 01:47