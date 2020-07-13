Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минобороны.

В Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

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