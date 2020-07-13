Армия и оружие

News.ruNews.ruВ Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского Минобороны.
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Азербайджанские военные нанесли удар по опорному пункту противника

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В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных

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Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
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Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

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Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
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Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

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В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Политика

Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ряд "актуальных вопросов".
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Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Кремлевский пул журналистов записал видеообращение в поддержку их бывшего коллеги и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 06:21
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
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Спорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Ловрену

Гендир «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.
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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
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Турция угрожает военной операцией против армии Хафтара в Ливии

Анкара ждет урегулирования за столом переговоров, но если Хафтар не отойдет от указанных городов дальше на восток, против подразделений ЛНА будет начата военная операция, подчеркнул министр.
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СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

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Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

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Двое боевиков ВСУ были ликвидированы в Донбассе

Боевик ВСУ погиб подорвался на взрывном устройстве, возможно заложенном самими киевскими боевиками.
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