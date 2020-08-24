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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности

В Белоруссии начинается третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил республики. В рамках данной проверки некоторых белорусских солдат из запаса приведут в высшую степень боевой готовности.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

РБКвчера в 14:32
РИА Новости

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

РИА Новостивчера в 14:53
ТАСС

В Белоруссии намерены привести некоторые воинские части в высшую степень готовности

ТАССвчера в 14:42
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Lenta.ruвчера в 14:37
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии на фоне протестов проведет учения с резервистами

Коммерсантъвчера в 15:05
Московский Комсомолец

В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности

Московский Комсомолецвчера в 14:20
Газета.Ru

Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

Газета.Ruвчера в 14:13
КП - Беларусь

Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса

КП - Беларусьвчера в 14:52

СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
СККШ-586 на форуме Армия-2020
ANNA-News23 августа в 02:43
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22