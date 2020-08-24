В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности
В Белоруссии начинается третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил республики. В рамках данной проверки некоторых белорусских солдат из запаса приведут в высшую степень боевой готовности.В источнике
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В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности
Московский Комсомолецвчера в 14:20
Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса
КП - Беларусьвчера в 14:52