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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию

Самолет Ил-76 ВВС Белоруссии летал в Россию для участия в военном состязании, 18 августа передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Наталью Гаврусик.В источнике
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ФАН

Минобороны Белоруссии назвало цель полета Ил-76 в Россию

ФАН11:08
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

Lenta.ru09:18
REGNUM

Минобороны Белоруссии разъяснило пролет своего самолета над Москвой

REGNUM10:37
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию

РИА Новости10:26
Дума ТВ

В Минобороны Белоруссии рассказали о полетах военного Ил-76 в РФ

Дума ТВ09:40
ИА Красная Весна

Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию

ИА Красная Весна11:04
РБК

Минск объяснил полет военного самолета в Москву и Новосибирск

РБК09:05

Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Взгляд.ру11:59

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Процессор Tesla четвёртого поколения для автопилота начнут производить до конца текущего года

Источник изображения: Electrek В последние недели Илон Маск (Elon Musk), основатель и бессменный глава компании Tesla, не устаёт повторять, что существующие электрокары марки до конца года могут получить новое программное обеспечение, которое позволит им в подавляющем большинстве ситуаций передвигаться по дорогам общего пользования без вмешательства водителя в управление.
3DNews11:38

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Третья волна выплат 10 тыс. от ПФР: названо условие для выдачи денег в августе

Первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский назвал условие, по которому власти могут произвести новый транш денег российским семьям, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru10:30
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