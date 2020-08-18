Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию
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Самолет Ил-76 ВВС Белоруссии летал в Россию для участия в военном состязании, 18 августа передает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Наталью Гаврусик.В источнике
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