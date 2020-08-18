Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

В Минобороны Белоруссии объяснили причину пролета над Москвой своего военно-транспортного самолета Ил-76МД. Слова представителя ведомства Натальи Гаврусик приводит Tut.by.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Минобороны Белоруссии разъяснило пролет своего самолета над Москвой

REGNUM10:37
Мойка78

Минобороны Белоруссии объяснило, зачем военный самолёт летал в Россию

Мойка7810:28
Общественная служба новостей

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

Общественная служба новостей09:54
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию

РИА Новости10:26
Дума ТВ

В Минобороны Белоруссии рассказали о полетах военного Ил-76 в РФ

Дума ТВ09:40
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

Lenta.ru09:18
РБК

Минск объяснил полет военного самолета в Москву и Новосибирск

РБК09:05

В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
48

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
7

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
49

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
7