Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию
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В Минобороны Белоруссии объяснили причину пролета над Москвой своего военно-транспортного самолета Ил-76МД. Слова представителя ведомства Натальи Гаврусик приводит Tut.by.В источнике
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