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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

В Минобороны Белоруссии объяснили причину пролета над Москвой своего военно-транспортного самолета Ил-76МД. Слова представителя ведомства Натальи Гаврусик приводит Tut.by.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске приземлился самолёт ФСБ России

Фонтанка.Ру13:49
ФАН

Минобороны Белоруссии назвало цель полета Ил-76 в Россию

ФАН11:08
РБК

Минск объяснил полет военного самолета в Москву и Новосибирск

РБК09:05
REGNUM

Минобороны Белоруссии разъяснило пролет своего самолета над Москвой

REGNUM10:37
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию

РИА Новости10:26
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

Lenta.ru09:18
ИА Красная Весна

Минобороны Белоруссии объяснило полеты Ил-76 в Россию

ИА Красная Весна11:04

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
РИА Новости12:01

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос» Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад, посвященный итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах 13 сентября.
Коммерсантъ17:00
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