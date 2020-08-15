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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
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Известия

В минобороны Белоруссии опровергли сообщения о сербских наемниках в стране

Известиявчера в 13:30
RT на русском

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

RT на русскомвчера в 13:28
Комсомольская правда

Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Комсомольская правдавчера в 13:13
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о «сербских наемниках»

Московский Комсомолецвчера в 13:16
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Газета.Ruвчера в 13:16
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения о присутствии «сербских наемников» в стране

ТАССвчера в 13:15
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии отрицает прибытие «сербских наемников» в страну

Коммерсантъвчера в 13:27
КП - Беларусь

Минобороны опровергло информацию о «сербских наемниках»

КП - Беларусьвчера в 16:09

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала
РБКвчера в 23:14
1,4K

Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Вести.Ru18:43

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
3,4K

Маск поделился планами испытаний следующих прототипов Starship

В среду руководитель SpaceX Илон Маск выложил в Твиттер фотографию двух строящихся прототипов космического корабля нового поколения Starship, которые его команда собирает на техасском испытательном полигоне в Бока-Чика.
Хайтек+13 августа в 08:49

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новостивчера в 12:45
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