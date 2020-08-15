Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране
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В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
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Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране
Комсомольская правдавчера в 13:13