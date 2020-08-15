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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
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Известия

В минобороны Белоруссии опровергли сообщения о сербских наемниках в стране

Известия13:30
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о «сербских наемниках»

Московский Комсомолец13:16
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии отрицает прибытие «сербских наемников» в страну

Коммерсантъ13:27
RT на русском

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

RT на русском13:28
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Газета.Ru13:16
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения о присутствии «сербских наемников» в стране

ТАСС13:15
Комсомольская правда

Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Комсомольская правда13:13

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Туристические ОЭЗ в России проверят на эффективность

Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2020, 06:29 — REGNUM Проанализировать эффективность работы российских туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) поручил 15 августа Минэкономразвития и Ростуризму вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском.
REGNUM23:29

Лукашенко отказался отделять Россию от Запада

Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалог15:43

Путин поощрил журналистов МИА «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:20