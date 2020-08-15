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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
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Известия

В минобороны Белоруссии опровергли сообщения о сербских наемниках в стране

Известиявчера в 13:30
RT на русском

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

RT на русскомвчера в 13:28
Комсомольская правда

Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Комсомольская правдавчера в 13:13
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о «сербских наемниках»

Московский Комсомолецвчера в 13:16
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Газета.Ruвчера в 13:16
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения о присутствии «сербских наемников» в стране

ТАССвчера в 13:15
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии отрицает прибытие «сербских наемников» в страну

Коммерсантъвчера в 13:27
КП - Беларусь

Минобороны опровергло информацию о «сербских наемниках»

КП - Беларусьвчера в 16:09

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
REGNUM20:39
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана.
Коммерсантъ14 августа в 13:53
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Украинские боевики вывели из строя собственный БПЛА — НМ ДНР

Наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксирован полет БПЛА типа «Mavic Pro» с направления н.п. Чермалык, с помощью которого боевики 1 батальона 53 бригады осуществляли проверку маскировки своих позиций, однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305 батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи наших позиций.
Новостной фронтвчера в 13:15

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за людьми

По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — заявил специалист.
Вечерняя Москва21:09