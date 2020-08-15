Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В минобороны Белоруссии опровергли сообщения о сербских наемниках в стране

Известиявчера в 13:30
RT на русском

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

RT на русскомвчера в 13:28
Комсомольская правда

Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Комсомольская правдавчера в 13:13
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о «сербских наемниках»

Московский Комсомолецвчера в 13:16
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Газета.Ruвчера в 13:16
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения о присутствии «сербских наемников» в стране

ТАССвчера в 13:15
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии отрицает прибытие «сербских наемников» в страну

Коммерсантъвчера в 13:27
КП - Беларусь

Минобороны опровергло информацию о «сербских наемниках»

КП - Беларусьвчера в 16:09

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Большая часть производителей smart TV очень серьезно относятся к безопасности своих устройств, однако в современном мире телевизор можно взломать также легко, как это делают хакеры с компьютерами или телефонами, заключил Щельцин.
Live2401:48
9

В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
12

Госсекретарь США заявил, что выборы в Белоруссии были нечестными

Выборы президента Белоруссии не были честными, заявил госсекретарь США Майк Помпео 15 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает белорусское издательство «Наша Нiва».
ИА Красная Веснавчера в 09:41

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
382

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
138

Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:15
696