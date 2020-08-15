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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

В ведомстве пояснили, что Белоруссия в этом году принимает у себя участников трех конкурсов Армейских международным игр 2020 года. Для участия в одном из этих конкурсов в страну прибыли военнослужащие вооруженных сил Сербии. Уточняется, что сербские военные прибыли в республику 10 августа.В источнике
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Известия

В минобороны Белоруссии опровергли сообщения о сербских наемниках в стране

Известия13:30
Газета.Ru

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Газета.Ru13:16
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии отрицает прибытие «сербских наемников» в страну

Коммерсантъ13:27
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии опровергло слухи о «сербских наемниках»

Московский Комсомолец13:16
RT на русском

Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о сербских наёмниках в стране

RT на русском13:28
ТАСС

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения о присутствии «сербских наемников» в стране

ТАСС13:15
Комсомольская правда

Минобороны Беларуси опровергло информацию о сербских наемниках в стране

Комсомольская правда13:13

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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В Японии служащие досрочно выйдут на пенсию

Токио, 15 августа 2020, 17:40 — REGNUM Согласно исследованию аналитического центра Tokyo Shoko Research, 52 компании в Японии предложили своим сотрудникам выйти на пенсию досрочно, сообщает информационное агентство NHK.
REGNUM10:40