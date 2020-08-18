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Ведомости
Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла».В источнике
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Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Ведомости09:09
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании истребителями государственных границ

Московский Комсомолец07:46
Взгляд.ру

Белоруссия начала патрулирование границ истребителями

Взгляд.ру08:02
РИА Новости

Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

РИА Новости07:56
Rambler News Service

Белоруссия отправит истребители патрулировать госграницы

Rambler News Service07:54
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Lenta.ru07:51
Аргументы и Факты

Белоруссия начала патрулировать истребителями границы

Аргументы и Факты09:07

В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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