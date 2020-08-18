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Ведомости
Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла».В источнике
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Известия

Минобороны Белоруссии сообщило о плановых полетах авиации у госграницы

Известия10:40
ТАСС

Самолеты ВВС Белоруссии проведут учения у границы страны

ТАСС10:30
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании истребителями государственных границ

Московский Комсомолец07:46
Взгляд.ру

Белоруссия начала патрулирование границ истребителями

Взгляд.ру08:02
РИА Новости

Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

РИА Новости07:56
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Lenta.ru07:51
Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Ведомости09:09

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
РИА Новости10:42
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На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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