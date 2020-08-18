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Ведомости
Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла».В источнике
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Известия

Минобороны Белоруссии сообщило о плановых полетах авиации у госграницы

Известия10:40
Московский Комсомолец

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании истребителями государственных границ

Московский Комсомолец07:46
Ведомости

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Ведомости09:09
Взгляд.ру

Белоруссия начала патрулирование границ истребителями

Взгляд.ру08:02
РИА Новости

Белоруссия начала патрулировать границы истребителями

РИА Новости07:56
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями

Lenta.ru07:51
ТАСС

Самолеты ВВС Белоруссии проведут учения у границы страны

ТАСС10:30

Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти
Взгляд.ру11:59

Отличить аллергию от коронавируса помогут тесты

По словам врача аллерголога-онкоиммунолога Даниила Щепеляева, при аллергии, ОРВИ и COVID-19 может повышаться температура и возникать заложенность носа, а на фоне этого появляются головные боли и зуд в горле.
Крюковские ведомости07:05

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
РИА Новости12:01

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы у арены в честь легенд

Московский "Спартак" предложил назвать все проектируемые улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона "красно-белых" в Тушино, именами знаменитых в прошлом футболистов столичного клуба.
РИА Новости07:53

Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.
ГЛАС.RU05:30
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