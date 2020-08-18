Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями
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Самолеты ВВС Белоруссии начали полеты вдоль границ страны в рамках подготовки личного состава, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Летчики отработают взаимодействие в рамках пар истребителей, а зенитные подразделения проведут боевые стрельбы из комплексов «Тунгуска» и «Игла».В источнике
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Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании истребителями государственных границ
Московский Комсомолец07:46