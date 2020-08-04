Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
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с чего всё началось

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
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В Минобороны Белоруссии заявили о начале плановых военных сборов

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После президентских выборов в Белоруссии пройдут военные сборы

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Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости04:04

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Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
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Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
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Политика

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REGNUM 06:59
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Происшествия

Следствие не выявило заказчика дела против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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Происшествия

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Интерфакс вчера в 08:32
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Политика

Китай считает политическим давлением требование США о продаже TikTok

Пекин, 4 августа 2020, 14:21 — REGNUM Власти США применяют инструменты политического давления и манипуляции, чтобы не дать зарубежным предприятиям работать на их территории.
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Evo-rus.com 01:09
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Общество

Спровоцировать вторую волну коронавируса в РФ может массовость

Как сообщало ИА REGNUM, зав кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прогнозирует в сентябре рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов из-за границы.
REGNUM 07:14
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Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

РИА Новости 08:27
Происшествия

В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами.
Lenta.ru 07:13
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
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Космос

Космический корабль «Орел» сможет летать к Марсу

Piter.tv 05:33
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
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Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе

В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
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Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин

Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами

Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
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Космос

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
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Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
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Кино

Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
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Политика

Трамп признал главной ошибкой США отправку войск на Ближний Восток

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