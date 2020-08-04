Политика
РИА НовостиМинобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
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с чего всё началось
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.РИА Новости04:04
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