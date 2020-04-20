Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
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Минобороны Белоруссии заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад 9 мая
Московский Комсомолец08:53
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