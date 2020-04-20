Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

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