Армия и оружие
RT на русскомМинобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
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Минобороны Белоруссии заявило, что эпидемиологическая обстановка позволяет провести парад 9 мая
Московский Комсомолец08:53
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
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Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Общество
Ростовский губернатор потребовал изменить схему выдачи спецпропусков
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от руководства Ростова-на-Дону изменить схему выдачи спецпропусков, которые начнут действовать на территории города-миллионника с 23 апреля, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 09:15
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам с призывом пока не ездить к на полуостров из-за пандемии коронавируса.
Вестник Кавказа 03:50
Общество
В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер
В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
Наука
Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН 06:10
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин: распространение эпидемии коронавируса в России продолжается
Президент России Владимир Путин во время видеосовещания заявил, что в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом.
Газета Кемерова 09:17
Политика
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
Игры
В ремастере Crysis могут значительно улучшить поведение врагов
Последние семь лет для Crytek были очень тяжёлыми — после провала Crysis 3 компания находилась на грани банкротства, но всё же студии удалось выплыть и выпустить достаточно успешную Hunt: Showdown.
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Здоровье
Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров
Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном.
Live24 07:25