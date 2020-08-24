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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — отмечается в сообщении. В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии на фоне протестов проведет учения с резервистами

Коммерсантъвчера в 15:05
Московский Комсомолец

В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности

Московский Комсомолецвчера в 14:20
ТАСС

В Белоруссии намерены привести некоторые воинские части в высшую степень готовности

ТАССвчера в 14:42
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Lenta.ruвчера в 14:37
РБК

В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

РБКвчера в 14:32
РИА Новости

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

РИА Новостивчера в 14:53
Газета.Ru

Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

Газета.Ruвчера в 14:13
КП - Беларусь

Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса

КП - Беларусьвчера в 14:52

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
Газета.Ruвчера в 14:02
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Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
4,8K

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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