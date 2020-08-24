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Lenta.ru
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — отмечается в сообщении. В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста.В источнике
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Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии на фоне протестов проведет учения с резервистами

Коммерсантъвчера в 15:05
Газета.Ru

Белоруссия начала третий этап проверки боеготовности войск

Газета.Ruвчера в 14:13
ТАСС

В Белоруссии намерены привести некоторые воинские части в высшую степень готовности

ТАССвчера в 14:42
Lenta.ru

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Lenta.ruвчера в 14:37
РБК

В Белоруссии на фоне протестов решили призвать военных из запаса

РБКвчера в 14:32
Московский Комсомолец

В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности

Московский Комсомолецвчера в 14:20
РИА Новости

В Белоруссии приведут часть армии в высшую степень готовности

РИА Новостивчера в 14:53
КП - Беларусь

Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса

КП - Беларусьвчера в 14:52

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАН23 августа в 03:06
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