Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии
«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — отмечается в сообщении. В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста.В источнике
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В Белоруссии объявили призыв военных запаса для проверки боеготовности
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Миноброны: Привести ряд частей в высшую степень боевой готовности, призвать военнослужащих запаса
КП - Беларусьвчера в 14:52