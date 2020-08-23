Минобороны Белоруссии взяло под охрану от протестующих памятники ВОВ
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Хренин заявил, что военные не допустят осквернения памятных мест, передает ТАСС. Минобороны республики взяло под охрану и защиту памятники с 23 августа. В ведомстве отмечают, что они не могут допустить актов вандализма в отношении мемориалов ВОВ.В источнике
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