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Слово и Дело
Слово и Дело

Минобороны Белоруссии взяло под охрану от протестующих памятники ВОВ

Хренин заявил, что военные не допустят осквернения памятных мест, передает ТАСС. Минобороны республики взяло под охрану и защиту памятники с 23 августа. В ведомстве отмечают, что они не могут допустить актов вандализма в отношении мемориалов ВОВ.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости за выходные 22–23 августа

Коммерсантъ12:01
РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года
Коммерсантъ11:21
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